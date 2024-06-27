نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في 4 محافظات حدودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى«بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات حدودية، هي: شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، ومرسى مطروح، وذلك في إطار حملة «صك الأضحية» لعام 2024م، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا».

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 27 من يونيو 2024م، أنه يوزع 2 كيلو لحوم بلدي على كل مستحق، تصله حتى باب بيته، وذلك وفق قوائم بحث ميدانية أعدها البيت بأسماء المستحقين في كل المحافظات، مشيرًا إلى استمرار فرق العمل في توصيل لحوم العجول والخراف من الأضاحي، خلال الأيام القادمة على عشرات الآلاف من المستحقين على مستوى الجمهورية.

كان «بيت الزكاة والصدقات» قد انتهى من توزيع لحوم الأضاحي في القرى الأشد احتياجًا في محافظات: بني سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج، وأسيوط، وأكد أن قوافل البيت انطلقت لتوزيع اللحوم عقب انتهاء ذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى وطوال أيام التشريق الثلاثة، وذلك بعد فحصها عن طريق لجنة شرعية وبيطرية؛ للتأكد من سلامتها قبل الذبح وبعده، ومتابعتها في مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين بجودة عالية.

تستهدف حملة «صك الأضحية» التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وتوكيل «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية لتوصيل لحومها إلى المستحقين في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وإلى أشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.