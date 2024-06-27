نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: أحيي بشدة جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بجهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية قيادات وعاملين، مقدرًا ما بذلوه من جهد كبير خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، حيث حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا، بتحقيق أعلى عائد في تاريخها منذ إنشائها، حيث حققت الهيئة هذا العام ٢.٧ مليار جنيه عوائد أرباح وإيرادات بزيادة أكثر من (٤٠٠) مليون جنيه عن العام الماضي، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لمنظومة الوقف وحرصها على استيداء جميع حقوقه وحسن توظيف جميع أعيانه بما يحقق الغرض من الوقف ويعظم عوائده، لتنفق وفق مصارفها الشرعية.

هذا وسيتم بإذن الله تعالى تكريم مديري المناطق والمحصلين الذين أسهموا بقوة في تحقيق هذا الإنجاز وفق ما أعلنته قيادة الهيئة من ضوابط لذلك.