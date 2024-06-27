«شباب المصريين بالخارج» يطلق مبادرة للمساهمة في حملة ترشيد استهلاك الكهرباء

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جدة - نرمين السيد - الدكتور محمود حسين
وأكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان صحفي اليوم، أن المبادرة ستتم من خلال تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات مع الشباب، فضلا عن تنظيم ملتقى في القريب العاجل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار إلي أنه مهتم بتنفيذ اهداف مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء حيث يسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب ترسخ مفهوم ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عمل مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء في إطار أهدافه بالوقوف خلف الدولة المصرية.
وشدد على أهمية مشاركة كافة القوى والمؤسسات الوطنية تفعيل مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر وكذلك دول المنطقة من أزمة كبيرة في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات المناخية.
وأوضح أن أزمة الطاقة أزمة دولية وليست أزمة الدولة المصرية فقط لا غير، وأن مواجهتها هي مسئولية الحكومة والشعب معا وليست مسؤولية جهة بعينها، مشددا على ضرورة مساندة وسائل الإعلام لتلك المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في ترشيد استهلاك الكهرباء.
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