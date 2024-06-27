قطع المياه عن مناطق بمركز الصف في الجيزة لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه 8 ساعات من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، للانتهاء من أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.





وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: مدينة الصف، عزبة السلام، قرية الفهميين.

وبدوره كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.

ولفتت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.