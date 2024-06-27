اليوم آخر موعد لتخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات وتعود لساعتين فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 01:29 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اليوم الخميس هو آخر يوم سيتم فيه تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات على كل مشترك.

وبدءًا من يوم غد الجمعة، سيتم تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط حتى منتصف شهر يوليو، وفقًا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يتم وقف تخفيف الأحمال نهائيًا في أول أغسطس المقبل بحد أقصى.

جدول تخفيف الأحمال

سيتم تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءًا من الساعة 2 عصراً حتى الساعة 8 مساءً بواقع 3 ساعات على كل مشترك. وأكد المصدر أن هناك تحسناً ملحوظاً في إمدادات الوقود منذ مساء الثلاثاء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على شبكة الكهرباء.

تصريحات رئيس الوزراء

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار. وأعلن عن التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن، والتي ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

مواجهة موجات الحر

وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إلى أن شهر يونيو شهد ثلاث موجات حارة غير مسبوقة، وقال: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة". وأضاف أن مصر توقفت عن تصدير الكهرباء منذ ثلاث سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.

خطة الحكومة

تسعى الحكومة إلى مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء من خلال تحسين إمدادات الوقود والتعاقد على شحنات إضافية، بهدف تقليل فترة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأعباء على المواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لضمان استقرار وتوفير الكهرباء خلال فترات الذروة والاستهلاك المرتفع في فصل الصيف.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، مما يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية ويخفف من تأثيرات موجات الحر على الاستهلاك الكهربائي.