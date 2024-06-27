نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الأول 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الأول 144، حيث تساعد الإجازات في تحقيق الاسترخاء والتوازن النفسي والراحة للطلاب والمعلمين، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن الموعد وتفاصيل العام الدراسي الجديد، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى موعد الاجازات الدراسية

موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الأول 1446

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن أول إجازة في الفصل الدراسي الأول 1446، حيث حددت التقويم العام الدراسي للعام الجديد، وذلك في إطار التخطيط الدقيق للأنشطة الاجتماعية والدراسية عبر التقويم الدراسي، وتتمثل الإجازات في التالي:

تعتبر أول الإجازات إجازة اليوم الوطني في الموافق يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2024 ميلادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالوحدة الوطنية والانتماء للوطن

ويستعد الطلاب والمعلمين لأخذ إجازة مطولة في الموافق يوم السابع عشر من شهر أكتوبر لعام 2024 ميلادي، وذلك لقضاء الوقت بين الاهل أو الذهاب في نزهة.

وفي يوم الثامن من شهر نوفمبر لعام 2024 ميلادي، سيتم أخذ إجازة للطلاب والمعلمين وتعتبر إجازة الخريف.

وتأتي الاجازة المطولة الثانية في الموافق الحادي عشر من ديسمبر لعام 2024 ميلادي، تمهيدا لاختبارات العام الدراسي

ويأخذ الطلاب إجازة منتصف العام في الثالث من يناير 2025 ميلادي، وهي فترة مؤقتة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني لدعم الطلاب.



إجازات الفصل الدراسي الثاني

ويتساءل الكثير عن إجازات الفصل الدراسي الثاني المتبقية، في العام الدراسي الجديد 1446، وتأتي الأجازات كالتالي وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالمملكة: