تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024: بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خبرًا سارًا لأصحاب معاشات يوليو 2024، حيث صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين، بتكلفة تصل إلى نحو 38 مليار جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

في بيان رسمي، أكد اللواء جمال عوض أن صرف معاشات شهر يوليو 2024 سيبدأ اليوم الخميس الموافق 27 يونيو، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا وهو الإثنين المقبل في بداية يوليو.

تأتي هذه الخطوة في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتخفيف العبء عنهم.

سيتمكن المستفيدون من صرف معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، المحافظ الإلكترونية، وكذلك جميع فروع مكاتب البريد المصري.

الزيادة في معاشات شهر يوليو 2024

أوضح اللواء عوض أنه لا توجد زيادة جديدة في معاشات شهر يوليو 2024.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر في شهر فبراير الماضي زيادة المعاشات بنسبة 15%، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي تهدف إلى تحسين دخول أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

تم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس 2024، وبالتالي فإن معاشات يوليو ستُصرف بالزيادة المقررة منذ شهر مارس.

أماكن صرف معاشات يوليو 2024

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الأماكن لصرف المعاشات، والتي تشمل:

- البريد المصري

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM)

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش

- منافذ شركة فورى

- فروع بنك ناصر الاجتماعي

- البنوك التجارية

الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشاتهم عبر موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط المخصص.