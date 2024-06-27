نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزاارة الموارد البشرية توضح حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية 1445 إلى 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الموظفين بالقطاع العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، بمعرفة حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام، حيث انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن وجود أمر ملكي لتمديد الإجازة الأسبوعية لتصبح ثلاثة أيام بدلًا من يومين وهم يوم الجمعة والسبت والأحد، لتتناسب مع رؤية المملكة 2030، وتساءل البعض عن حقيقة الأمر، حيث رحب المواطنون بهذا القرار، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة التفاصيل، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية في السعودية للقطاعات

أمر ملكي تمديد الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام

وعقب انتشار تمديد الإجازة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، زاد البحث بين المواطنين في المملكة عن حقيقة الأمر، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ما تم تداوله من تمديد الإجازة غير صحيح، مؤكدا أنه ليس هناك أمر ملكي قد تم إصداره بخصوص هذا الأمر وجاري العمل بالنظام الحالي

وانتشرت هذه الأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي، لاستطلاع رأي المواطنين بشأن تمديد الإجازة الأسبوعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي منصة إكس وفيسبوك وسناب شات وانستجرام تحت مسمى “الويكند الجديد في السعودية 2024″، ولقى هذا الاستطلاع تفاعل كبير، ويمكن يتم العمل به فيما بعد.

وناشدت الوزارة المواطنين، أنه في حالة وجود القرار سيتم إعلانه بشكل من الجهات المتخصصة.

الإجازات الرسمية في السعودية للقطاعات

ويتساءل الكثير من المواطنين عن الأعياد الرسمية المتبقية في المملكة العربية السعودية، وقد كشفت الوزارة عن مواعيد الإجازات الرسمية على النحو التالي.

تتمثل العطلة الأسبوعية يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع.

في الموافق يوم الثالث والعشرون من سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وكذلك توجد إجازة يوم التأسيس لكلا القطاعات المختلفة.

وتوجد إجازات عيد الفطر.

وايضًا توجد إجازة عيد الأضحى المبارك.

بخلاف ذلك إجازات الدراسة وهذه مختصة للطلاب فقط.