نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرفع الوعي المائي.. مياه الشرب بالجيزة تواصل تنفيذ برامج التوعية المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ برامج التوعية المائية، مستهدفًا رفع وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، من خلال الحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأشار المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إلى تنفيذ أنشطة متنوعة بمراكز خدمة عملاء:"الأخصاص بمركز الصف، وسط أطفيح، الحوامدية، بولاق الدكرور، هضبة الأهرام" شملت استطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والمدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمات، والإجراءات المطلوبة، ومستوى أداء العاملين بالمراكز ومعدل الإستجابة؛ بهدف قياس أراء العملاء للعمل على تحسين جودة الخدمات، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، وكذا التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.

كما تم تنفيذ ندوات داخلية للعاملين بالمراكز للحث على أهمية تسهيل الاجراءات وتذليل المعوقات، وتوفير الوقت، وتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى عملاءها، والعمل على توصيل رسائل التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الإسراف في الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي،

وفي سياقٍ متصل، استقبلت محطة مياه جزيرة الذهب، زيارة ميدانية لطلاب المدرسة اليابانية في ضوء الزيارة السنوية التي تنظمها الشركة لطلاب المدرسة، إذ تضمنت الزيارة شرحًا تفصيليًا عن مراحل تنقية المياه، بدءًا من نهر النيل، ومرورًا بمراحل التنقية المختلفة، ووصولًا بالمياه النقية، وتوزيع مطبوعات؛ تهدف إلى المحافظة على كل نقطة مياه.

يًذكر، أن مدرسة القاهرة اليابانية تخدم المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة من طلاب الجالية اليابانية بمصر.

FB_IMG_1719484588081

FB_IMG_1719484579361

FB_IMG_1719484577365

FB_IMG_1719484574086

FB_IMG_1719484568972

FB_IMG_1719484566665

FB_IMG_1719484564390

FB_IMG_1719484560483

FB_IMG_1719484556149

FB_IMG_1719484554152

FB_IMG_1719484550972

FB_IMG_1719484547526

FB_IMG_1719484545231

FB_IMG_1719484542135