نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، حول موعد القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التقديم الإلكتروني للقبول للعام الدراسي الجديد 1446هـ، وذلك من خلال بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، ومن خلال المقال سنوضح لكم الجامعات السعودية المتاحة للتقديم، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتقديم في الجامعات

فتح بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات

وكشفت اللجنة الإشرافية، أن هناك عدد من الجامعات السعودية الحكومية العريقة، يمكن للطلاب والطالبات التقديم عليها من خلال بوابة القبول الموحد الخاص بهم، ويمكن للطلاب اختيار الجامعة التي يرغبون في التقدم لها، والتي تشمل عدد من الجامعات التالية:

جامعة الملك سعود

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

جامعة شقراء

جامعة المجمعة

الكليات التقنية

جدول الزمني للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب

وأعلنت اللجنة الجدول الزمني للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب التالي للتقديم كما يلي:

يبدأ باب التقديم اعتبارًا يوم الأحد 24 / 12 / 1445 هـ الموافق 30 / 6 / 2024م، ويستمر باب التقديم حتى 28 / 12 / 1445 هـ، الموافق 4 / 7 / 2024م، عند الساعة (12) ظهرًا

يشترط على جميع الطلاب الدخول على البوابة والتسجيل فورًا قبل انتهاء موعد التسجيل واغتنام الفرصة قبل غلق موقع التسجيل.

أما بالنسبة للطالبات:

من المقرر أن يفتح باب التقديم يوم الإثنين 25 / 12 / 1445 هـ، الموافق 1 / 7 / 2024م، ويستمر التسجيل حتى تمام الساعه 12 ظهرًا من يوم الجمعة 29 / 12 / 1445 هـ، الموافق 5 / 7 / 2024 م

ويشترط على جميع الطالبات الالتزام بالجدول الزمني المحدد من أجل التسجيل قبل غلق الموقع أمام الجميع.

وأكدت اللجنة الإشرافية، على ضرورة التسجيل من خلال الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني والشروط المطلوبة، وإجراءات القبول، والبرامج المتاحة للطلاب والطالبات