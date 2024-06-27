أعرف الزيادة الجديدة في حساب دعم المواطن 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حول زيادة جديدة في دعم حساب المواطن، وذلك عقب الإعلان عن بعض التعديلات الملكية الجديدة، وقد كشف برنامج حساب المواطن، أنه هناك زيادة جديدة حددتها المملكة، حيث تسعى الحكومة السعودية لتحسين مستوى المعيشية للأسر الفقيرة والمستحقين للدعم، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم والعيش بكرامة، ومن خلال سنوضح لكم قيمة الزيادة الجديدة في حساب دعم المواطن، بالإضافة إلى سلم الرواتب في حساب المواطن

الزيادة الجديدة في حساب دعم المواطن

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الزيادة الجديدة سوف يتم منحها بمقدار 300 ريال لمستحقي الدعم اعتبارا من الشهر الخامس الهجري، وتأتي الزيادة حسب سلم الرواتب.

وأكدت الوزارة، أن الحصول على الزيادة لجميع مؤهلي دعم حساب المواطن بغض النظر عن الراتب الشهري، موضحا أنها ستكون بشكل دائم ومستدامة وليست مؤقتة، فهي تأثير إيجابي على تحسين أوضاع المواطنين السعوديين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الزيادة تستخدم لتغطية المتطلبات والنفقات المتنوعة مثل السكن والعيش والطعام والتعليم، حيث أنها لا توجد أي شروط للحصول على الزيادة، فهي تقدم لجميع مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

وشددت الحكومة السعودية أنه خلال الفترة القادمة سيتم إجراء تغييرات على برنامج دعم المواطن بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويمكن لجميع المستفيدين التواصل بكل سهولة مع إدارة البرنامج، إذا وجدت أي مشاكل أو استفسارات، وتمثل هذه الزيادة خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن الاقتصادي في المملكة.

طريقة عمل سلم رواتب دعم حساب المواطن

وعن عمل سلم رواتب دعم حساب المواطن في المملكة ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإنه يتمثل في النقاط التالية: