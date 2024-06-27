التموين: ثبات أسعار سلع منظومة الدعم على البطاقات لشهر يوليو

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ثبات أسعار السلع المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو، مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.





وأوضح الوزير في بيان اليوم الخميس استعداد الوزارة لصرف المقررات التموينية عن يوليو المقبل عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بعدد 21 مليون بطاقة، إذ تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، إذ تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي؛ لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ؛ للتأكد من توافر السلع.

وأضاف أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

وبدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة - المصرية)، والتي يصل عددها لـ1500 مخزن رئيسي في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.

يذكر أن أسعار بعض السلع التموينية الأساسية لشهر يوليو المقبل هي، سكر معبأ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا، وزيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعلبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، ومكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه ومكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.