نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف موعد بداية موسم العمرة بعد انتهاء الحج 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث المسلمون في جميع كافة الوطن العربي علي محرك العالمي جوجل، حول موعد بدء موسم العمرة بعد انتهاء موسم الحج، وذلك ليتمكنوا من أداء مناسكها وزيارة الأماكن المقدسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد كشفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن الموعد المحدد، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد بداية موسم العمرة بعد انتهاء الحج، بالإضافة إلى أهم شروط العمرة.

موعد بداية موسم العمرة بعد انتهاء الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن موسم العمرة يكون متاح على مدار العام بأكمله بأستثناء أيام الحج والتي بدأت من يوم التاسع من شهر ذي الحَجَّة والتي انتهت يوم 13 من نفس الشهر حيث تتخذ المملكة العربية السعودية في تلك الأثناء كافة الاستعدادات والتنظيمات لأداء الحج بشكل آمن

وأكدت الوزارة، أنه يمكن للمسلمين أداء العمرة بعد انتهاء موسم الحج، الذي انتهى بعد أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك، أي ينتهي موسم حج 2024 يوم الأحد في الموافق 19 يونيو 2024، يوم 13 ذو الحجة 1445.

أهم شروط العمرة 2024

وتساءل الكثير من الراغبين في أداء مناسك العمرة، عن أهم الشروط، وقد حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط، الواجب توافرها فيما يخص تأشيرة العمرة

حيث يتوجب على الراغب التقديم على تأشيرة العمرة الكترونيًا من قبل وزارة الخارجية السعودية والتي تمكن للأفراد من خارج المملكة من طلب التأشيرة ومراجعتها، وجاءت الشروط كالتالي: