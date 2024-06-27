نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تخصيص نسبة 5% من المنح الدراسية بكليات الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب STEM في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اعتبارًا من العام الجامعي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم لأبنائنا من طلاب تلك المدارس.

على صعيدًا أخر، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، بمتابعة انتظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين، ومدرسة ٦ أكتوبر للمكفوفين بالسادس من أكتوبر.

واستهل الدكتور رضا حجازى جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الانجليزية" واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت بصورة صحيحة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.