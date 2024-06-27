نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأرصاد الجوية للحرارة والرطوبة من اليوم الخميس إلى الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات الجوية المتوقعة في مصر خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، حيث تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة في عدة مناطق.

التوقعات الجوية

- نهارًا: يُتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، مع ميل للحرارة رطب في ساعات الليل على أغلب الأنحاء، وطقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط الرياح

- اليوم الخميس، يشهد نشاط الرياح في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد. ومن المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من غد الجمعة 28 يونيو إلى الثلاثاء 2 يوليو.

ارتفاع نسب الرطوبة



- يزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس، حيث تتراوح القيم بين (75-80)% في القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى (85-90)% في السواحل الشمالية، وتتراوح بين (55-60)% في جنوب سيناء و(55-65)% في شمال الصعيد، مع انخفاض إلى (30-35)% في جنوب الصعيد.

نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة

1. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

2. استخدام أغطية الرأس للوقاية من أشعة الشمس الحارقة.

3. ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة لتسهيل التهوية والتبريد.

4. شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه، للمحافظة على الترطيب الجيد.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية.

متوسط نسب الرطوبة المتوقعة



- القاهرة والوجه البحري: 75-80% ليلًا، 20-27% نهارًا.

- السواحل الشمالية: 85-90% ليلًا، 40-45% نهارًا.

- جنوب سيناء: 55-60% ليلًا، 20-25% نهارًا.

- شمال الصعيد: 55-65% ليلًا، 20-25% نهارًا.

- جنوب الصعيد: 30-35% ليلًا، 15-20% نهارًا.