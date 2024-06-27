برعاية الرئيس.. الداخلية تطلق فعالية تخفيضات خاصة لـ«كلنا واحد» في 30 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق فعالية يوم 30/6/2024 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد"، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالا بتلك المناسبة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وجرى التنسيق حتى الآن، مع 69 مولا تجاريا، وكذا 154 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 939 فرعا و57 سلسلة محل حلويات بإجمالي 473 فرعا و82 سلسلة محل ملابس وأحذية وتجميل بإجمالي 767 فرعا، و34 سلسلة محل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأجهزة المحمول بإجمالي 510 أفرع، و10 دور عرض سينمائي وصالات ألعاب وملاه بإجمالي 29 فرعا و8 مستشفيات ومراكز للأشعة والتحاليل بإجمالي 556 فرعا و3 محطات وقود وقطع غيار وإكسسوارات السيارات بإجمالي 41 فرعا، بإجمالي 3315 فرعا، للمشاركة في الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

ومن المقرر أن تشهد المراكز التجارية المشاركة في الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، إلى جانب مواصلة فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة (كلنا واحد) بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية الغذائية وغير الغذائية بجميع أنحاء الجمهورية من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بخصومات تصل إلى 40% على السلع الغذائية فضلا عن تقديم عروض مميزة خلال يوم الإحتفالية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).