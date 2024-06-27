وزير التنمية المحلية يترأس اجتماعاً للجنة العليا لتراخيص المحال العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 03:31 مساءً - بناءً علي تكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، للسيد وزير التنمية المحلية بعقد اجتماعاً لمناقشة ودراسة مواعيد إغلاق جميع المولات والمحال التجارية علي مستوي الجمهورية خلال فصل الصيف اعتباراً من أول يوليو عام ٢٠٢٤ .

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، اليوم الخميس اجتماعاً للجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلي رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.

حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية بما يساهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء و تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

كما تناول الاجتماع كذلك استعراض لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح ٥٨٠ نشاطاً بدلاً من ٣١٦ نشاط ، حيث تم إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة و الأمر الذي يساهم في التيسير علي المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة .

كما استعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم في تبسيط الاجراءات علي المواطنين لتشجيعهم علي التقدم علي منظومة التراخيص الجديدة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي .

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء .