هيئة سكك حديد مصر تواصل عقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 03:31 مساءً - فى إطار تنفيذ تعليمات معالي الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بعقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقد ندوات توعية للتصدى لمثل هذه الظاهرة تحت رعاية السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة.

حيث تم عقد ندوة اليوم الخميس الموافق 27/ 6/ 2024 بقاعة مجلس مدينه بني مزار بمحافظة المنيا وبحضور عدد من قيادات هيئة السكة الحديد والسيد اللواء / أحمد مصطفى السايس – رئيس مجلس مدينة بنى مزار والسيد المهندس / هانى الخولى – نائب رئيس المجلس و الشيخ / أحمد حسن – مدير أوقاف بنى مزار و الشيخ / محمود محمد – إمام بوزارة الأوقاف والقمص / هدرا راشد – كاهن كنيسة بنى مزار وعدد من الرائدات الريفيات بوزارة التضامن لتوعية الأسر بالمنازل وعدد من الأهالى والمواطنين .

ويذكر أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، بالاضافة الي الاخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب هذا السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.