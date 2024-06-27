اتحاد التزلج الفني على الجليد يكشف تفاصيل برنامج التدريب لتحقيق أفضل النتائج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 03:32 مساءً -

قالت الدكتورة هبة جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزلج الفني على الجليد، إن هذه الرياضة لعبة أولمبية شتوية ولعبة جديدة نسبيا في مصر.

وأضافت «جرجس»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "يمكن لعب هذه الرياضة طول السنة وليس فصل الشتاء فقط، والملاعب عبارة عن سطح جليدي، وفي مصر يوجد أكثر من ملعب، لكن كل الملاعب لم تصل إلى المستوى الأوليمبي بعد ونسعى جاهدين في هذا الصدد".

وتابعت رئيس الاتحاد المصري للتزلج الفني على الجليد: "اللاعبون يحتاجون إلى مرونة بدنية وإبداع فني، ونجهز اللاعبون حتى فنيا وبدنيا لتحقيق أفضل النتائج، حيث يتم تدريبهم على البالية والجيم والجمباز وغيرها".