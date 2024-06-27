رئيس سلامة الغذاء يستقبل الملحق الزراعي الأسترالي بالقاهرة لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - رئيس سلامة الغذاء

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دونا بينيت الملحق الزراعي الاسترالي، وإليزابيث رايت نائبة سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





بحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجانب الاسترالي في مجال الفحص والرقابة وتحليل وتقييم المخاطر. كما تم مناقشة آفاق التعاون بين مصر وأستراليا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال الدراسات المرتبطة بنظم سلامة الغذاء، ودعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين. واستعرض الهوبي خلال اللقاء، نتائج دراسة الثبات التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء لفترة صلاحية الكبد والأسماك المجمدة، وكذلك اهتمام الهيئة بدراسة آلية إصدار القواعد الفنية الملزمة الخاصة بالمنتجات الغذائية الجديدة والمستحدثة. ومن جانبها أشادت دونا بينيت الملحق الزراعي الاسترالي بالقاهرة باللقاء الذي جمعها ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع الجانب المصري ونقل خبراتها في مجال سلامة الغذاء بما يخدم ويطور من منظومة سلامة الغذاء في مصر.

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