وزارة النقل تصدر بيانا بشأن الفيديو الذى تم تداوله بشأن عدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 04:32 مساءً - أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن الفيديو الذى تم تداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود انارة على بعض مناطق الطريق الدائري حول القاهرة الكبري مما يتسبب في وقوع بعض الحوادث

حيث توضح الهيئة العامة للطرق والكباري الحقائق التالية:-

1. تنفيذا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة تقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بتخفيض الانارة على شبكة الطريق المصرية ومنها الطريق الدائري عدا مناطق الكباري ومداخل المدن .

2. يتم الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور للطرق باستخدام ( العلامات الإرشادية والعواكس الارضية المضيئة والتخطيط السطحي) ومنها على سبيل المثال المنطقة المشار إليها في الشكوي

3. تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على القيام بأعمال الصيانة الروتينية والتأكد من تأمين وسلامه كافة الطرق بشكل دوري ومستمر ( من حيث تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي) للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين

4. تناشد الهيئة العامة للطرق والكباري السادة المواطنين بارسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها وهي ( الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273) والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى و المخالفات والتعديات واماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري