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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة داير الناحية بمدينة أوسيم

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة داير الناحية بقرية شنباري بأوسيم، مشددا على رفع معدلات تنفيذ تركيب بلاط الإنترلوك وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، الحالة العامة للنظافة والإشغالات بقرية شنباري مشددا برفع تجمعات القمامة أول بأول.

واختتم الشهابي، جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي لمدينة أوسيم لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة للأعمال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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