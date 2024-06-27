نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر يكشف حقيقة تعديل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول عدد من المنشورات عبر صفحات السوشيال ميديا، تزعم بتعديل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد صعوبة بعض أسئلة الامتحان.

وفي ذات السياق، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعديل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أنه لا يوجد تعديل في نموذج إجابة امتحان اللغة العربية، وذلك بعد أن أكدت لجنة الجودة من سلامة أسئلة الامتحان ومطابقتها للمعايير والمواصفات.

وأشار المصدر، إلى أن تصحيح امتحان مادة اللغة العربية مستمر على قدم وساق داخل كنترولات التصحيح الإلكتروني بمدينة السادس من أكتوبر.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ.

جدول الثانوية العامة 2024

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.