نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مدرسة أحمد أبو الدهب الرسمية المتميزة للغات بالدقى وإتاحة التحويلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتاح مدرسة أحمد أبو الدهب الرسمية المتميزة للغات، بمنطقة الدقي، مؤكدا توفير نوعيات تعليم متنوعة بكل إدارة تعليمية لخدمة أبناء محافظة الجيزة.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم والتحويلات لمرحلة التعليم الأساسي اعتبارا من أول يوليو وحتى 15 أغسطس علي الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنــــــــــــــا.

على صعيدا آخر، أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين للارتقاء بمنظومة اعتماد خدمات التنمية المهنية المقدمة لأعضاء هيئة التعليم، إنه تم اعتماد مدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة.

وأوضحت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه تم موافقة السلطة المختصة على اعتماد المراجعين والمدربين TOT وفق الشروط والإجراءات التي تم اعتمادها، مشيرة إلى أنه قد أتم المتقدمون للاعتماد كمدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة جميع الإجراءات، وقامت الإدارة العامة لمركز لمعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لاعتماد جودة منظومة التدريب ببناء منظومة إلكترونية متكاملة على منصة المعلم وما يتبعها ويرافقها من إجراءات وأعمال تمت على المنصة الرقمية للتدريب بالتعاون بين جميع المكلفين بالأعمال.

وأضافت الدكتورة زينب خليفة إنه قد أنهى المتقدمون وعددهم 150 متقدمًا للاعتماد من جميع محافظات الجمهورية من استكمال الملف الإلكتروني على المنصة الرقمية للتدريب، ورفع فيديو لا تزيد مدته عن خمس دقائق للمدرب، وتم تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان، وتقديم الملف الورقي لمطابقته مع الملف الإلكتروني على قاعدة التنمية المهنية، ثم تم فتح موديولات التدريب للمادة المعرفية وإجراء اختبار إلكتروني معد من خلال بنك أسئلة، وتم إنهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم 28-5-2024، وتم رصد النتائج وإصدار الشهادات لمن اجتاز وفقًا للمعايير والقواعد المعمول بها.