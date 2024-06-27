نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو المجيدة، التي جاءت لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصري وطنه مرة أخرى".

وأكد "جبر" أن ثورة 30 يونيو أكدت بما لا يدع مجالًا للشك انحياز القوات المسلحة للشعب المصري، وأثبتت معاني التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة، حتى استطاعا معًا إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية، والتي حكمت البلاد لعام واحد فقط، وكان عامًا أسودًا على الوطن.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام، أن مصر خلال 11 سنة مرت منذ ثورة 30 يونيو استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة أشاد بها القاصي والداني، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة، بفضل القيادة السياسية الحكيمة.

واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر: "إذ نعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال بناء مصر الحديثة في ظل قيادتكم الحكيمة".