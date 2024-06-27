اتحاد الكرة يكلف بيريرا بالتحقيق فى شكاوى الأندية من التحكيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 07:33 مساءً - كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة أمس بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي اثارت جدلا خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية.

وطالب اتحاد الكرة بيريرا بالتحقيق في هذه الشكاوي، وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف، والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.

وينتهى عقد فيتور بيريرا مع اتحاد الكرة في شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً بين الخواجة ومجلس إدارة الجبلاية لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة والعقد الجديد.