نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر غير مسبوقة تجتاح الدول العربية في صيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بعض الدول العربية صيفًا غير مسبوق من حيث ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024، حيث تجاوزت في بعض المدن نصف درجة الغليان، متخطية حاجز 50 درجة مئوية.

موجة حر شديدة في العراق

تواجه معظم المحافظات العراقية موجة حر شديدة، تجاوزت خلالها درجات الحرارة في ست محافظات وسط وجنوب البلاد حاجز الخمسين درجة مئوية.

محافظات مصرية بين الأعلى حرارة في العالم

دخلت محافظتا أسوان وقنا في مصر قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى فيهما إلى أكثر من 49 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة مسجلة على كوكب الأرض

وفقًا لموقع طقس العرب، سجلت مدينة البصرة العراقية أعلى درجة حرارة عظمى على كوكب الأرض، حيث وصلت إلى 51.1 درجة مئوية.

درجات حرارة قياسية في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن مدينة الدمام سجلت نصف درجة الغليان في الموجة الحارة الأخيرة، حيث بلغت الحرارة 50 درجة مئوية في الظل.

وتوقع المركز استمرار الموجات الحارة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن منطقتي الشرقية والرياض ستكونان الأكثر تأثرًا.