‏ شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو.





وداعا المولَّى عز ‏وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام ‏والاستقرار.‏

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