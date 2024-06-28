الأرصاد: البلاد ليست تحت تأثير موجة حارة.. هذا هو الطقس الطبيعي

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهري يوليو وأغسطس هما أسخن شهرين في العام، سواء بالنسبة لدرجات الحرارة أو للارتفاع في نسبة الرطوبة، نظرا لتأثر البلاد خلال هذا الوقت من العام بما يسمى بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن منخفض الهند الموسمي يجلب معه رياح معظمها ما بين الشرقية والشمالية الشرقية قادمة من الهند مرورا بمنطقة الخليج العربي، وكلتا المنطقتين شديدة الحرارة، مما يؤدى إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وأيضا في نسبة الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.



وأضافت أن الشبورة المائية تكون كثيفة والتي أحيانا تصل لحد الضباب ومعها ينخفض مستوى الرؤية على الطرق لأقل من 1000 متر.

وأشارت إلى أن البلاد ليست تحت تأثير موجة حارة خلال هذا الوقت من العام بل هذا هو الطقس الطبيعي، ما بين الحار الرطب وشديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية بما فيهم القاهرة العاصمة، ويستثنى فقط من هذا الطقس المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط مثل محافظتي الإسكندرية ومطروح اللذين يعتبرا الملاذ أو المفر من هذا الطقس الحار، ومما يضفى جمالا على الطقس على المدن الساحلية هي ظاهرة نسيم البحر التي تقلل من الأحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بأن هذا الطقس الحار وشديد الحرارة الرطب سوف يستمر وعلى الأقل خلال الشهران هذا بالطبع خلال ساعات النهار أما ليلا فالطقس ما بين المائل للحرارة الرطب والمعتدل أحيانا.

أما عن النصائح الواجب اتباعها للتغلب على هذا الطقس:-

1 - بقدر الإمكان عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خصوصا ما بين وقتي الظهيرة والعصر.

2 - تجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

3 - شرب السوائل بقدر الإمكان.

4 - من أفضل الأوقات للتواجد على الشواطىء أو البلاجات والاستحمام هو خلال الساعات المبكرة من الصباح وقبل غروب الشمس مباشرة.

5 - القياده بهدوء تام على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لا سيما المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحرى والقاهرة، نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة والتى تصل لحد الضباب.