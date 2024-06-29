الرئيس السيسي: لدينا فرصا كبيرة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمشاركين في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قائلا: "لدينا فرصة كبيرة للاستثمار في مصر، وهنبذل كل الجهود عشان ننجح هذه الجهود ونوفر البيئة المناسبة لها".





كما وجه السيسي، خلال أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك تحت عنوان "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، اليوم السبت، الشكر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقدرا دعمها لمصر. وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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