جدة - نرمين السيد - السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ليست فقط سوقا ضخمة كبيرة فيها أكثر 120 مليون نسمة بالضيوف الموجودين فيها، ولكن هذة السوق ضخمة وهناك قوة عاملة ضخمة، فـ70% من الشعب المصري أقل من 40 سنة وهو أمر واعد لأي مستثمر يريد قوى عاملة بتكلفة معتبرة.





وأضاف السيسي، خلال أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك تحت عنوان "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، اليوم السبت، أن الشعب المصري منذ 12 عاما صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل. وأوضح أن مصر واجهت تحديات ضخمة منذ 2011 وهي اختبار نجح فيه المصريون ويؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة ليس بقدرة دولة ولكن بإرادة شعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسي: بيئة الاستثمار في مصر آمنة ومستقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.