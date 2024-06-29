- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس
وجاء في بيان الكنيسة: "إننا في هذه المناسبة نهنئ أنفسنا وكل مصري وطني معتز بالهوية المصرية لبلدنا العزيز، وننظر بتقدير جم لما أنجزته الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، ومواجهتها - ولا تزال - تحديات مختلفة في الطريق إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا".
وأضاف: "نصلي أن يحفظ الله القدير مصر الوطن الغالي ويحميها، من كل سوء، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.