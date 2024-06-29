البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أبناء مصر، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.





وجاء في بيان الكنيسة: "إننا في هذه المناسبة نهنئ أنفسنا وكل مصري وطني معتز بالهوية المصرية لبلدنا العزيز، وننظر بتقدير جم لما أنجزته الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، ومواجهتها - ولا تزال - تحديات مختلفة في الطريق إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا".

وأضاف: "نصلي أن يحفظ الله القدير مصر الوطن الغالي ويحميها، من كل سوء، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم".