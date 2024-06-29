السيسي: أشكر الشعب المصري على تحمله تبعات وتحديات ضخمة جدا

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري شعب قوي وصامد وتحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا، مؤكدا أن هناك بعض التبعات ليس مسؤولا عنها مثل أزمة كورونا والحرب الروسية وحرب غزة.





وأضاف السيسي، خلال أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك تحت عنوان "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، اليوم السبت: "بشكر الشعب المصري على هذا التحمل، وهو أكبر ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب". وتابع: "العشر سنوات الماضية كنا حريصين على تأهيل الدولة، وأن يكون هناك بنية أساسية متطورة ليتحقق انطلاق استثمار حقيقي وصناعية حقيقية في المجالات المختلفة".

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