مصدر: الكفاءة والتجارب السابقة في مقدمة معايير اختيار الحكومة

أكد مصدر حكومي أن ⁠معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير اختيار عناصر الحكومة الجديدة.





وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وشدد المصدر على أنه ⁠يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.