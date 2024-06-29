مصدر: مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاء لاختيار أفضل تشكيل حكومي

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر حكومي مطلع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.





وأوضح أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، وشهد ⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية.

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