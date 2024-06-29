ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 02:30 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير"- أكلاشيه - عدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – أدوات ومستلزمات تستخدم فى التدريس بالكيان - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.