مشاجرة بين 9 أشخاص وصاحبة مركز تعليمي بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 02:30 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بوقوع مشاجرة داخل عقار بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (9 أشخاص)، طرف ثان: (مديرة إحدى الكيانات التعليمية "غير مرخصة" كائنة بالعقار محل البلاغ – ولها فرع آخر بمحافظة الدقهلية) حيث قرر أحد الأشخاص من الطرف الأول بإلتحاقهم بالكيان المُشار إليه لتلقى دورات تعليمية فى مجالات مختلفة مقابل مبالغ مالية نظير حصولهم على شهادات معتمدة ولدى مطالبتهم بتلك الشهادات عقب إنتهاء الدورات قامت مديرة الكيان التعليمى المُشار إليه"طرف ثان" برفض تسليم الشهادات أو رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مديرة الكيان المُشار إليه ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.