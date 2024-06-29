ضبط عاطلين بحوزتهم مخدرات بالقاهرة بقيمة 1.9 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزته (2000 قرص مخدر– كمية لمخدر الهيدرو – ميزان حساس ).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الإستروكس- ميزان حساس – سلاح أبيض ).

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدرى "الأيس، الإستروكس" – ميزان حساس – فرد خرطوش).

ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش - سلاح أبيض).

ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش عدد من الطلقات).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– فرد خرطوش طلقتين من ذات العيار).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته (1,900كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزته (3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,940مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.