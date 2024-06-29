نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة بغرفة العمليات المركزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة السن بمديرية الصحة بالجيزة، والمقدم هانى عماد من مديرية أمن الجيزة ونيڤين نعيم مدير إدارة الإحصاء بالمديرية ومجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة.

وصرح سلومة أن عدد الطلاب المتقدمين اليوم لامتحان مادة التاريخ للقسم الأدبى 38315 طالبا وطالبة بنسبة حضور %99،02

كما كان عدد المتقدمين فى مادة الفيزياء للقسم العلمى 48710 طالبا وطالبة بنسبة حضور %97،67، وبالنسبة لمدارس المكفوفين فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية ) بنسبة حضور %95،65.

أما بالنسبة لمدارس stem فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) بنسبة حضور %100، هذا ولم ترصد غرفة العمليات أية معوقات داخل اللجان اليوم.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد سلومة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

كما أكد وكيل تعليم الجيزة، أنه طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم أن القلم المستخدم فى الإجابات هو القلم الجاف الأزرق فقط، وكذلك لا بد من التأكد من تطابق رقم نموذج ورقة الأسئلة لنموذج ورقة الإجابة للطالب حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وفي سياق متصل صرح أشرف سلومة بأن مديرية الصحة بالجيزة، قامت بالمشاركة مع مديرية التربيه والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانويه العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، حيث تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وترمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

كما تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه لللجان في حالة حدوث أي طارئ.

كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ، كذلك أيضًا التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.

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