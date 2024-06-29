نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تشن حملات لرفع المخلفات وغلق المحال المخالفة وإزالة التعديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء ( الوراق، إمبابة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لرفع كفاءة النظافة بعدد من المواقع التي تم رصد احتياجها لتدعيم جهود النظافة بها إستجابة لشكوى المواطنين.

وعلى الفور توجهت فرق النظافة التابعة للهيئة واحياء الوراق وامبابة كل بنطاقه بالتوجه للمواقع محل الشكوى وهى ( نفق الفيلا وسلم أخر سهم بحى الوراق )، ( أرض عزيز عزت بحى إمبابة ) حيث تم رفع المخلفات من خلال مجموعات العمل وازالة حوش لفرز القمامة.

كما وجه المحافظ مسؤلى حى الهرم بسرعة الإستجابة لشكوى المواطنين المتضررين من مخالفات لفرن عيش مقام بعقار سكنى دون ترخيص بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة كعابيش ومقهى مخالف بشارع المنشية بمنطقة الطوابق لتضرر المواطنين.

بالاضافة إلى التعامل مع مخالفات كافيه ومخبز ومطعم جميعهم مخالفين ويسببون ازعاج للمواطنين علي مدار اليوم باسفل العقارات ٣٢١ح حدائق الاهرام.

وقامت حملة من حى الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق بالتوجه للنقاط المذكورة وغلق كل منها ومصادرة محتوياتهما وإيداعها مخازن الحى وتحرير المحاضر بكل مخالفة.

كما قامت محافظة الجيزة بالاستجابة للشكوي الواردة من وجود مخالفات بناء وتعديات علي الأراضي الزراعية بجوار ثلاجة ابو سكر بطريق الجبانة بمنطقة منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين حيث تم التعامل مع المخالفات وإزالتها علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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