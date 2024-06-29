نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تشكيل وزاري جديد خلال أيام: الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية على رأس الأولويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر حكومي مطلع في تصريحات لـ "إكسترا نيوز" بالانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وتعيين المحافظين، مع مراسم حلف اليمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أنه تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في هذا التشكيل.

جهود رئيس مجلس الوزراء

وأوضح المصدر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

معايير الاختيار

أشار المصدر إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة كانت في مقدمة معايير الاختيار.

وأكد أنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تتعامل من خلاله الحكومة الجديدة مع التحديات الحالية، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليف الرئيس السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف في وقت سابق من شهر يونيو الجاري الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

وأكد الرئيس أن هذه الحكومة يجب أن تضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف الهامة.

أهداف الحكومة الجديدة

تهدف الحكومة الجديدة إلى:

1. الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

2. وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

3. مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

4. تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

5. تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.