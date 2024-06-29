قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الرابع والخمسين (صور)

احتفلت القوات المسلحة بالعيد الرابع والخمسين لقوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام 1970م.





وبهذه المناسبة عقد اللواء أ.ح ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن رجال الدفاع الجوي يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفاني وإخلاص واضعين نصب أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، موجها التحية لأبطال ومقاتلي الدفاع الجوي الأوائل الذين وضعوا اللبنة الأولى في انتصار أكتوبر 1973 وضحوا بالغالي والنفيس لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وأشار إلى ما تملكه قوات الدفاع الجوي من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوي جيلا بعد جيل من كفاءة في التدريب والقدرة على تطوير أساليب الاستخدام للأسلحة والمعدات بما يمكنهم من التعامل مع العدائيات المختلفة بكل كفاءة وإقتدار.

وقدم اللواء أ.ح ياسر كمال الطودي، الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية على الدعم المستمر لتطوير القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوي لتكون قادرة على تنفيذ المهام الوطنية المكلفة بها تحت مختلف الظروف.