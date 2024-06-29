لن يضار أي طالب.. أول تحرك من «التعليم» بشأن أزمة امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - امتحان الفيزياء 2024

توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة، في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان الفيزياء 2024 بشهادة إتمام الثانوية العامة.





وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة أسئلة امتحان الفيزياء 2024 ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان الفيزياء 2024. وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية لامتحان مادة الفيزياء 2024، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

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