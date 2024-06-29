جدة - نرمين السيد - لقاء وزير الخارجية مع نظيره الصومالي

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم السبت، نظيره الصومالي أحمد معلم فقى، وتناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات "المصرية - الصومالية" وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف الجوانب.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، أنّ المباحثات تناولت برامج التعاون القائمة بين البلدين فى مجالات التدريب والطيران الصحة والتعليم والثقافة. وأعرب الوزيران عن سعادتهما بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين في شهر يوليو المقبل، وكذا افتتاح فرع لبنك مصر في الصومال. ومن ناحية أخرى، كشف السفير أبو زيد أنَّ اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمى فى منطقة القرن الإفريقى، حيث تبادل وزيرا خارجية البلدين التشاور والتنسيق بشأن أهم المستجدات فى هذا الشأن، وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار والسلام وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار. وفى نهاية اللقاء، جرى التأكيد على خصوصية العلاقات "المصرية - الصومالية" والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين خط طيران مباشر بين مصر والصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.