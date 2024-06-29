رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بـ”إيني” الإيطالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 08:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك مارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، والوفد المرافق لها، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الشديد للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية الذي استمر في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر على مدار الفترة الماضية، وهو ما يؤكد ثقة الشركة في الاقتصاد المصري.

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال البترول والغاز، والوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب العاملين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للدولة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقدم الأعمال الخاصة بشركة إيني في مصر ودعم الاستثمارات الخاصة بها في السوق المصرية.

بدورها، أكدت مارتينا أوبيتزي رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، أن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لشركة إيني، مؤكدة استمرار العمل لتعزيز سبل التعاون الممكنة بين الشركة والحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.