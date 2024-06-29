البابا تواضروس يزور دير البرموس بوادي النطرون (صور)

جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، دير البرموس بوادي النطرون، وذلك في إطار احتفالات الدير بعيد قديسيه القوي الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس الملقب بـ قس برية شيهيت الذين تحتفل الكنيسة بعيدهما بعد غد الاثنين الموافق ١ يوليو.





كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله الدير نيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، حيث توجه قداسته إلى الكنيسة الأثرية وصلى صلاة الشكر، ثم طيب الأنبوبتين اللتين تحوي جسدي القديسين المحتفل بهما، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة. تفقد قداسة البابا عقب التطييب عددًا من مرافق الدير.

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