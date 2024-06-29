التموين: سداد 45 مليار جنيه لموردي ومزارعي القمح.. والاحتياطي يصل لـ6 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.





وخلال اجتماعه، اليوم، مع اللجنة العليا للقمح، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن العمل مستمر في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوها بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثني الوزير على موافقه مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للإردب، وعلى جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.

وتابع أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، وكشف عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.

وواصل أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.

وأكد أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيرا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.