أستعلم عن الإعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن، بمعرفة خطوات تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية دفعة يوليو 2024، وتعتبر نتائج الأهلية مهمة جدا، لكي يتمكن المستفيدين من الحصول على الدعم المالي الخاص بالبرنامج أم لا، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال موقع البرنامج الإلكترونية الرسمي، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات الإعتراض على أهلية حساب المواطن 2024، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام

خطوات الإعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن 2024

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه يمكن تقديم خطوات الإعتراض على أهلية حساب المواطن 2024، في حالة إذا كانت النتائج ظهرت “غير مؤهل”، ويمكن تقديم طلب اعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

ومن ثم يقوم بالضغط على خيار دراسة الأهلية.

وبعد ذلك يقوم المواطن باختيار أسباب عدم الأهلية لبرنامج حساب المواطن.

ثم يقوم بالضغط على كلمة تقديم اعتراض.

يلي ذلك يقوم كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ورفع جميع الأوراق والوثائق الرسمية اللازمة.

وفي الختام، يقوم المتقدم بالنقر على كلمة إرسال الطلب، ويمكن مراجعة طلب الاعتراض عبر قائمة طلباتي.

الاستعلام عن نتائج الأهلية لدفعة يوليو 2024

كما أوضحت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بدفعة يوليو 2024، الكترونيًا من خلال تنفيذ الخطوات الآتية: