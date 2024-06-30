نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، حول حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور، وتساءل البعض من المستفيدين، حول حقيقة الأمر، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار، ومن خلال المقال سنوضح لكم من خلال المقال حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور

وكثف المستفيدين البحث حول تأجيل الضمان الاجتماعي المطور، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، حقيقة تأجيل دفعة شهر يوليو، مؤكدة أنه سيتم صرف المعاشات في اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2024 ميلادي، والذي يوافق يوم الاثنين، بشكل كامل دون خصم.

وأعلنت الوزارة، أن قيمة صرف المعاشات جاءت كالتالي

العائل سوف يحصل على ألف وثلاثمائة وعشرين ريال سعودي،

والتابع للعائل سوف يحصل على ستمائة وستين ريال سعودي.

والقيمة الخاصة بدعم الكهرباء تكون اثنين وسبعين ريال سعودي

ودعم الغذاء تصل قيمته إلى أربعة وثمانين ريال سعودي،

وعند وجود الأطفال، يتم صرف ستة وأربعين ريال سعودي دعمًا للحليب.

الخطوات اللازمة للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وتتمثل في التالي: