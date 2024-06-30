مدبولي: الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لمصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي يوطد علاقات الصداقة بين مصر أوروبا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لمصر.





وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم الأحد، أن أواصل الصداقة سوف تتواصل، مؤكدا أن مصر تتمتع بالكثير من المزايا التنافسية. وأوضح أن مصر لديها يد عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة وهو ما يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتما بها، وهي إحدى أهم نقاط القوى الناعمة لمصر، ويمكن تأهيلهم بشكل جيد للمستقبل.

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